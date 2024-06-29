"لفهم الفشل".. كتاب أمريكي جديد حول غزو العراق والتمهيد له والتعثر

شفق نيوز/ يصدر في شهر تموز/يوليو المقبل، كتاب جديد حول حرب العراق تحت عنوان "توقع الشجاعة-التخطيط لحرب العراق"، وهو للمؤلف كيفن بنسون الذي كان ضابطا في هيئة الأركان العامة طوال 30 سنة.

وفي تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز؛ نقل موقع دار نشر "كايسميت" الذي يصدر الكتاب، عن المحلل العسكري السابق في وكالة المخابرات المركزية لمنطقة الخليج كينيث بولاك قوله حول الكتاب انه "من بين جميع الأخطاء الكثيرة التي ارتكبتها الولايات المتحدة في غزو العراق، لم يكن هناك خطأ أكثر ادانة من سوء إدارة الأمن وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب"، مضيفا ان كتاب "توقع الشجاعة" لكيفن بنسون، هو "المكان المناسب للبدء في فهم هذا الفشل الذريع".

وبحسب التقرير؛ فإن بنسون كان مديرا لخطط الجيش الثالث وقيادة العناصر البرية للقوات المشتركة في بداية عملية "حرية العراق"، من تموز/يوليو 2002 إلى تموز/يوليو 2003.

وذكر التقرير أنه بالنظر الى طول الفترة التي أمضتها الولايات المتحدة في العراق، هناك تصور أنه لم يكن هناك أي اعتبار قبل الحرب لما يتحتم القيام به، بعد وصول قوات التحالف الى العاصمة بغداد إطاحة صدام حسين.

وتابع التقرير؛ أن هذا التاريخ غير الرسمي، يظهر أنه كان هناك درجة كبيرة من التخطيط لمعالجة كيفية إنجاز أهداف السياسة المتعلقة بالعراق والتي حددتها ادارة الرئيس جورج بوش.

ولفت التقرير الى ان بنسون الذي كان مدير خطط الجيش الامريكي الثالث، الذي كان في بداية الحرب مقرا لقيادة القوات البرية للقيادة المركزية للجنرال تومي فرانكس، يتناول تفاصيل تطور خطة الغزو وتنفيذها لاحقا منذ يوم ما يسمى " دي داي"، أي بداية الغزو في آذار/مارس 2003. وصولا حتى تغيير قيادة العمليات في العراق ورحيل الجيش الثالث في حزيران/يونيو 2003.

وبحسب التقرير فإن كتاب بنسون يتناول الجملة المتواصلة التي تقول ان "الجيش لم يقم بالتخطيط" لما يسمى "المرحلة الرابعة". ويكشف بنسون انه جرى اقتراح خطط واسعة، إلا أنه لم تلق سوى القليل من الاهتمام في واشنطن.

وفي هذا الإطار، يشير الكتاب الى الصعوبات التي برزت في التعامل مع وزير الدفاع الأسبق دونالد رامسفيلد، بدءا من الحصول على موافقته على حجم القوات المطلوب، وصولا إلى القيام بحملة إيجاد دليل حول أسلحة الدمار الشامل. كما يتناول الكتاب التعليمات الممنوحة للجيش والمارينز وقوات التحالف، بالإضافة الى مؤتمرات الفيديو اليومية مع القيادة المركزية والبنتاغون، والمحادثات والتوجيهات التي كانت تصدر عن هذه الاجتماعات.

وبحسب الموقع، فإن الكتاب يتضمن عدة فصول من بينها عناوين، "التخطيط للغزو"، و"التعبئة من أجل "دي داي"، و"التخطيط والقتال في آذار/مارس 2003"، و"بناء التحالف"، و""نيسان/ابريل في العراق"، و"شعور سيء"، و"افكار ختامية".

ترجمة: وكالة شفق نيوز