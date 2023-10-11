عين إسرائيلية على العراق مع قرع طبول الحرب

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن قرع طبول الحرب يتزايد في المنطقة بما في ذلك العراق، في إطار الحرب "المتعددة الجبهات" بعد أيام على هجوم حركة حماس على المواقع الإسرائيلية ومقتل وجرح آلاف الأشخاص.

ولفت التقرير الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، إلى تأكيدات الجيش الإسرائيلي حول إطلاق صواريخ على إسرائيل من داخل الأراضي السورية، وصواريخ موجهة من لبنان استهدفت عربة عسكرية مدرعة عند مستوطنة "أفيفيم" الحدودية.

تهديدات عراقية

واعتبر التقرير الإسرائيلي أن الصراع الذي كانت إسرائيل تستعد له، يبرز أكثر الآن، مضيفاً أن الوضوح يتزايد بأن حوادث عديدة تجري بالتزامن، بما في ذلك هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري المروع المتمثل بغزو حماس، والذي يعتقد أنه أدى حتى الآن إلى مقتل أكثر من ألف إسرائيلي، بينما استعادت إسرائيل السيطرة على الحدود مع غزة، واستدعت 300 جندي من قوات الاحتياط.

إلا أن التقرير أشار إلى أن تنظيمات مسلحة أخرى من لبنان وسوريا، انضمت الآن إلى حماس، بما في ذلك حزب الله اللبناني الذي يقوم باستفزازات خلال الأيام الماضية.

وتابع أن إسرائيل سبق لها أن شهدت ظاهرة الهجمات المتزامنة في السابق من جانب العراق ولبنان وسوريا وذلك خلال الحرب الإسرائيلية على غزة في أيار/ مايو عام 2021.

ولهذا، يقول التقرير إن قرع الطبول البطيء آخذ بالتزايد ما يعكس المخاوف إزاء احتمال اندلاع صراع متعدد الجبهات، مضيفاً أن إسرائيل استعدت لهذا السيناريو على مر السنين.

وفي الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لوحوا بأنهم قد ينضمون إلى الحرب على إسرائيل حيث قال الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي، أمس الثلاثاء، إنه في حال تدخلت الولايات المتحدة في حرب غزة بشكل مباشر، فإن الحوثيين سوف يقومون بإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ، وخيارات عسكرية أخرى.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت "جيروزاليم بوست" إن الجماعات المدعومة من إيران في العراق تقوم بإطلاق تهديدات، مثلما فعل زعيم منظمة بدر هادي العامري الذي هدد بالتدخل في حال تدخلت الولايات المتحدة، قائلاً "إذا تدخلوا فسوف نتدخل وإذا تدخل الأمريكيون بشكل علني في هذا الصراع، سنعتبر جميع الأهداف الأمريكية مشروعة ولن نتردد في استهدافها".

وذكّر التقرير بأن عصائب أهل الحق سبق لها أن هددت إسرائيل، وأن زعيمها ذهب إلى لبنان قبل سنوات لتوحيد القضية المشتركة مع حزب الله اللبناني.

الأسلحة الإيرانية

وتابع التقرير أن إيران عززت وجودها في سوريا وتقوم بنقل السلاح إلى حزب الله عبر سوريا.

وبحسب التقرير، فإن المحور الإيراني قام خلال السنوات الأخيرة، بتشغيل وحدات أخرى في سوريا ولبنان، وأن حركة حماس، على سبيل المثال، أرسلت قادتها إلى لبنان بهدف التنسيق، وهو ما يعكس جزءاً من جهود إيران من أجل "توحيد" الجبهات المختلفة ضد إسرائيل.

ترجمة وكالة شفق نيوز