ثلاث ولادات جديدة لأجمل حيوان مهدد بالانقراض شمال كركوك.. صور وفيديو

شفق نيوز/ في خطوة إيجابية نحو الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، سجلت محمية "شناغا" الطبيعية في قضاء الدبس شمال غربي كركوك هذا العام، ولادة ثلاثة غزلان صغيرة من فصيلة "غزال الريم"، بعد نجاح عملية التزاوج في المحمية.

وتأتي هذه الأخبار الإيجابية في وقت حرج، حيث يُحذر من خطر انقراض الغزلان في العراق، مما يبرز أهمية جهود حماية وتكاثر هذا النوع.

وتعتبر محمية شناغا، الواقعة في منطقة الغابات على بعد 60 كم شمال غربي كركوك، من المحميات الرائدة في العراق، وتحتوي المحمية على عشرات الغزلان من فصيلة "غزال الرمال"، أو ما يُعرف بـ"الريم"، وهو نوع موطنه الأصلي شبه الجزيرة العربية. ويُعزى نجاح تكاثر الغزلان إلى زيادة اهتمام المحمية بالإناث، مما جذب الذكور للتزاوج وزيادة أعداد الغزلان في العراق.

وفي تصريحات خاصة لوكالة شفق نيوز، أكد أحمد طعمة، مسؤول دائرة الغابات في محافظة كركوك، أن "محمية غزلان الريم في شناغا تُعد من المحميات المتقدمة في العراق، ونعمل على الحفاظ على هذا النوع من الانقراض بسبب أعداده المحدودة في العراق والمنطقة العربية."

وأضاف طعمة أن "المحمية توفر بيئة طبيعية مميزة للغزلان بفضل الخضرة والأشجار في غابات الدبس، ونسعى لزيادة أعداد الغزلان من خلال برامج التزاوج والتكاثر."

وأشار طعمة إلى أن المحمية شهدت ولادة ثلاثة غزلان صغيرة هذا العام، بالإضافة إلى خمسة ولادات العام الماضي، مع وجود حوالي 13 ذكرًا و12 أنثى ضمن البرنامج التكاثري.

كما أكد أن "الغزلان تتغذى على مزيج من حبوب الشعير والذرة الصفراء، والذي يُعد أفضل غذاء لها."

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين البيئة المحيطة بالغزلان، أضاف طعمة أن "الدائرة تعمل على زراعة أشجار الباولونيا في الغابات لتوفير مساحات خضراء تتناسب مع الظروف المناخية للعراق، وتعزز من بيئة الرعي للغزلان."

يُذكر أن رئيس الجمهورية السابق برهم صالح كان قد تبرع بمبلغ 100 مليون دينار عراقي لمحمية ساوة الطبيعية في محافظة المثنى في يونيو 2022، بعد تقرير نشرته وكالة شفق نيوز حول تهديد غزال الريم العراقي بالانقراض.

كما تُعد محمية ميسان موطنًا لحوالي 350 غزالًا من نوع الريم، في حين تعرضت أعداد هذا النوع في صحراء الأنبار وبادية المثنى وغابات ديالى لأضرار جسيمة بسبب الصيد الجائر وحملات الإبادة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

ويؤكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، ان العديد من الحيوانات البرية والنهرية في العراق مهددة بالانقراض بسبب التغييرات المناخية .