تقرير: 57 منظمة حقوقية إيرانية تحذر من "الاستغلال السياسي" للأطفال

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أطلقت الشبكة الشعبية لـ"رعاة الطفولة" في إيران (كودك‌یاران)، يوم الثلاثاء، صرخة تحذيرية حيال تنامي ظاهرة "الاستغلال الآلي" للأطفال واليافعين في خضم التوترات الاجتماعية والأمنية الأخيرة التي تشهدها البلاد.

وطالبت الشبكة في بيان وصفه مراقبون بأنه "شديد اللهجة" ومدعوم من قبل 57 منظمة غير حكومية ومؤسسة خيرية، بضرورة تحييد القاصرين عن الصراعات السياسية والميدانية.

واستند البيان في منطلقاته إلى "الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل" والقوانين الوطنية لحماية القاصرين، حيث عبر الموقعون عن قلقهم العميق إزاء دفع اليافعين نحو "البيئات المخاطرة" في الشوارع.

وجاء في أبرز نقاط التقرير الحقوقي الذي ترجمته وكالة شفق نيوز "رفض التوظيف السياسي: إدانة قاطعة لأي تحريض يدفع الأطفال للتواجد في مناطق النزاع، معتبرين ذلك انتهاكاً صارخاً لكرامتهم وأمنهم الشخصي".

كما أكد أن حماية حياة الطفل تسمو فوق أي اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، مع الإعراب عن الأسف العميق لسقوط ضحايا من القاصرين في الأحداث الأخيرة.

وطالب البيان المؤسسات السيادية بتفعيل أقصى درجات "الرؤية الحمائية" لليافعين الموقوفين وعائلاتهم، وسرعة توفير الدعم النفسي والقانوني لهم.

ولم يغفل التقرير الإشارة إلى دور الفضاء الرقمي، حيث وجهت المنظمات انتقادات حادة لما وصفته بـ "الأداء المضلل" لبعض الوسائل الإعلامية الأجنبية، متهمة إياها بمحاولة التلاعب بعقول الشباب لتحقيق مكاسب غير مشروعة، داعية العائلات إلى ممارسة دور رقابي أكثر يقظة على استخدام أبنائهم لمواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان الشبكة فإن "الضرر الذي يلحق بطفل واحد هو فاجعة وطنية لا يمكن تعويضها، ونحن ملتزمون بصون حقوق جميع أطفال إيران بعيداً عن الانتماءات العرقية أو المذهبية".

وبرز في البيان حجم التضامن الواسع، حيث شملت قائمة الموقعين مؤسسات من مختلف الأقاليم الإيرانية، من "طهران" و"الأهواز" إلى "زاهدان" و"كوردستان"، مما يعكس إجماعاً مدنياً على ضرورة حماية النسيج الاجتماعي المستقبلي للبلاد.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي في وقت حساس تحاول فيه الأوساط المدنية الإيرانية ترميم العلاقة بين الجيل الشاب ومؤسسات الدولة، وسط دعوات لفتح مساحات آمنة للمشاركة الاجتماعية السلمية بعيداً عن لغة العنف أو الاستغلال.