تقرير أميركي: السوداني طالب كوردستان باستمرار تعليق إنتاج الغاز في كورمور

شفق نيوز- أربيل

طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، باستمرار تعليق إنتاج الغاز في حقل كورمور، في سياق انتظار نتائج التحقيقات الأمنية بشأن الهجوم الأخير، بحسب ما كشفته تقرير لموقع المونيتور الأميركي.

وتأتي مطالبات السوداني في وقت أعلنت فيه حكومة الإقليم استئناف الإنتاج لإعادة تزويد الطاقة التي انقطعت بشكل تام إثر تعرض الحقل لهجوم ليلة الأربعاء الماضي.

ورأى التقرير أن "موقف السوداني لا يستند لضرورات أمنية بقدر ما هو توظيف سياسي لملفي الكهرباء ورواتب الموظفين كأوراق ضغط ومساومة ضد حكومة الإقليم".

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، ومن ثم تم استئناف عمليات عمليات ضخ الغاز الأحد الماضي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.