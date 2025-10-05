تقرير دولي يتوقع تحول العراق لوجهة سياحية في ظل النمو الحالي

شفق نيوز- ترجمة خاصة

سلط موقع "السفر والسياحي العالمي" الضوء على تجربة الصعود القوي لقطاع السياحة في العراق، والذي بات يحقق ايرادات وصلت الى نحو 6 مليارات دولار، مؤكدا ان بامكان البلد تعزيز قدرته على جذب المزيد من السياح والزوار من خلال عوامل التنوع الثقافي والاهمية الدينية والتسويق، ان يحقق مستقبلا مشرقا لقطاع السياحة.

وبحسب تقرير الموقع، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، فإن صناعة السياحة في العراق شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغ اجمالي ايراداتها 5.7 مليار دولار، خلال العام 2024، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25٪ عن العام الذي سبقه.

واعتبر التقرير، أن هذه الزيادة تعكس القوة والآمال بصناعة السياحة العراقية، حيث يشير نمو ايرادات السياح ايضا الى البصمة الاقتصادية المتزايدة للصناعة التي تمثل عنصرا حيويا في استراتيجية التنويع الاقتصادي للعراق.

واشار التقرير، إلى أن العراق يحتل حاليا المرتبة السابعة بين الدول العربية من حيث دخل قطاع السياحة، موضحا ان "الامارات العربية المتحدة حققت 57 مليار دولار، والمملكة العربية السعودية حققت 41 مليار دولار، ومصر حققت 15.3 مليار دولار، والمغرب حققت 11.3 مليار دولار، بينما حققت قطر 8.4 مليار دولار، والاردن 7.2 مليار دولار، في حين حقق العراق 5.7 مليار دولار".

وبرغم ان العراق احتل المرتبة الـ7، قال التقرير إن "صناعة السياحة فيه تعكس آمالا قوية ومن الممكن ان تستمر في النمو مع تركيز البلد على توسيع البنية التحتية السياحية وتعزيز التراث الثقافي".

وتابع التقرير، أن "السياحة الدينية لها دور مهم في زيادة ايرادات السياحة، حيث ان العراق موطن لبعض من اهم مواقع الزيارات الاسلامية، بما في ذلك كربلاء والنجف وسامراء، والتي تستقطب ملايين الزوار سنويا، حيث يأتي الزوار من ايران والهند ومناطق اخرى الى العراق لزيارة هذه المدن المقدسة، خاصة خلال مناسبات مثل عاشوراء والأربعين، وتساهم في الزيارات بشكل كبير في دعم الاقتصادات المحلية، بما في ذلك قطاعات النقل والضيافة والخدمات السياحية في هذه المدن".

وبالاضافة الى ذلك، تناول التقرير مشاريع الترميم الثقافي الجارية في العراق، حيث اشار الى انها تؤدي دورا رئيسيا ايضا في زيادة الاهتمام السياحي، متحدثا في هذا الاطار عن مشاريع ترميم بابل وبوابة عشتار، الممولان من قبل صندوق الاثار العالمية والسفارة الامريكية في بغداد.

ورأى التقرير ان مشاريع الترميم هذه لا تساهم فقط في الحفاظ على المواقع التاريخية، بل تجعلها ايضا متاحة للسياح والترويج للتاريخ الثقافي الغني للعراق امام العالم.

ولهذا، يعتبر التقرير انه مع فتح المزيد من المواقع الاثرية امام الجمهور، فان العراق صار في مكانة تتيح له ان يتحول الى مركز مهم للسياحة الثقافية، وتشكيل صورته كوجهة لكل من السياحة التاريخية والتجارب الحديثة.

ولفت إلى أن، اختيار بغداد كعاصمة عربية للسياحة لعام 2025 يمثل علامة فارقة اخرى على ازدهار السياحة في العراق، لان هذا التصنيف يقدم فرصة لبغداد لعرض ممتلكاتها السياحية، بما في ذلك تاريخها الغني والاثار القديمة والبنية التحتية السياحية الحديثة.

وبين أن "الاعتراف ببغداد كوجهة سياحية رئيسية، سيؤدي الى زيادة الاستثمار في البنية التحتية السياحية ويعزز قدرة العاصمة على استضافة الزوار الدوليين وتأكيد نفسها كمركز ثقافي واقتصادي في الشرق الاوسط".

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن العراق يواجه العديد من التحديات في تحقيق امكاناته السياحية بشكل كامل، مشيرا في هذا الاطار الى "المخاوف الامنية، والافتقار الى البنية التحتية الحديثة، والوعي العام، والتي تعتبر بحسب التقرير بمثابة عوائق امام جذب اعداد اكبر من السياح الدوليين".

ورأى التقرير أن، استراتيجية السياحة العراقية بحاجة الى التركيز على، تحسين البنية التحتية مثل المطارات والفنادق وانظمة النقل، ومعالجة المخاوف الامنية وتعزيز سلامة السياح، وتعزيز السياحة البيئية والسياحة الثقافية وسياحة المغامرات لاستقطاب مجموعة متنوعة من الزوار؛ والاستفادة من الشراكات الدولية لتامين التمويل والدعم الفني لمشاريع الترميم والتنمية.

وفي حال حقق ذلك، اعتبر التقرير انه سيكون بمقدور العراق تحويل السياحية الى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، موضحا ان "تزايد اهمية السياحة في الاقتصاد العراقي لها اثار اوسع على المجتمعات المحلية، بما في ذلك المكاسب المتحققة من الضيافة والنقل وتجارة التجزئة والخدمات الثقافية، في حين تستفيد الشركات المحلية التي تعتمد على الانفاق السياحي بشكل مباشر، مثل متاجر بيع التذكارات والمطاعم ومنظمي الرحلات السياحية".

واضاف انه في "مدن مثل كربلاء والنجف، فان السياحة تحولت الى مصدر حيوي للدخل للسكان المحليين، الذين يقدمون خدمات مثل خدمات المرشدين السياحيين والنقل والاقامة للحجاج والسياح".

وخلص التقرير الى القول انه امام العراق قدرة على جذب المزيد من السياح الدوليين، وتحقيق "مستقبل مشرق لصناعة السياحة"، مضيفا أنه "بامكان العراق ان يضع نفسه كوجهة سياحية رائدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا".