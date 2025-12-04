تقرير دولي: العراق يقلص المسافات الزمنية بين أوروبا والشرق الأوسط

شفق نيوز- ترجمة

أكد "الاتحاد الدولي للنقل البري" أن العراق من خلال اعتماد نظام "TIR" للعبور الجمركي الدولي، يستمر بنجاحه في خفض الوقت الزمني اللازم لنقل الشحنات البرية ما بين أوروبا والشرق الأوسط.

وتناول تقرير الاتحاد الدولي الذي يتخذ من بروكسل مقرا له، وترجمته وكالة شفق نيوز، بالتحديد شحنة جرى خلالها شحن معدات للتصوير وإنتاج الأفلام، ما يسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لنظام "TIR" للعبور الجمركي الدولي لنقل البضائع بريا، في تعزيز التجارة العابرة للقارات بشكل فعال وآمن وسلس.

وأوضح التقرير أن الشحنة المنقولة وفق نظام "TIR" جاءت من المجر إلى الأردن عبر العراق، ما يعكس أهمية الموقع الاستراتيجي للعراق كمركز عبور بين الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط، وبما يقلص أوقات الرحلات التقليدية المتعددة الوسائل بشكل كبير بنحو 80٪.

وبحسب التقرير، فإن المعدات التي جرى شحنها، ستستخدم في إنتاج فيديو ترويجي عن تاريخ الأردن الغني ومواقعه التراثية البارزة على طول الطرقات التجارية فيها.

وتابع التقرير أن هذه العملية التي نفذها مشغل "TIR" في رومانيا، استغرقت حوالي 6 أيام، بينما تستغرق وسائل النقل الأخرى المتعددة حوالي 5 أسابيع عادة.

ونقل عن كبير مستشاري "TIR" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رامي كاروت، قوله إن هذه العملية "تعزز كيف يمكن لـTIR تقليص أوقات العبور للعمليات الآمنة"، مضيفا أن "هذا النظام يظهر كيفية دعمه للتجارة، وأيضا دعمه للصناعات الثقافية والإبداعية، مما يتيح المشاريع التي تحيي بالهوية الإقليمية والسياحة".

وذكر التقرير أن "موقع العراق يجعله جسرا طبيعيا للطرق التجارية التي تربط الاتحاد الأوروبي بدول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام"، مضيفا أنه في الوقت الذي تسعى فيه الاقتصادات الاقليمية الى مزيد من التكامل، فإن "دور العراق كمركز للنقل، اصبح أمراً شديد الأهمية بشكل متزايد لمرونة سلسلة التوريد وتنويعها".

وختم "الاتحاد الدولي للنقل البري" تقريره بالقول إنه في ظل اعتماد المزيد من الدول نظام "TIR" وتوسيع قدراتها الرقمية، فإن هذا النظام سيلعب دوراً أكبر في تشكيل ممرات التجارة العالمية.