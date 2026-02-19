تسونامي الدراما العربية.. 244 مسلسلاً لموسم رمضان والسعودية تسيطر على التمويل

شفق نيوز- ترجمة خاصة

تبدو غرف صناعة الدراما العربية هذا العام وكأنها دخلت سباقاً مع الوقت حيث شهدت قفزة حادة في عدد الأعمال المنتجة لشهر رمضان وتحوّل واضح في خارطة التمويل والموضوعات.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فرهيختگان" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن 17 دولة عربية جهزت لموسم رمضان الجاري ما مجموعه 244 مسلسلاً، مقابل نحو 145 مسلسلاً في رمضان الماضي، أي بزيادة تقارب 68 في المئة خلال عام واحد.

ويلفت إلى أن هذه الزيادة تبدو أوضح عند ترجمتها إلى متوسطات، فبلد مثل سوريا انتقل وفق مثال التقرير من متوسط يقارب 8.5 مسلسلات سنوياً إلى نحو 14.3، فيما يلاحظ أن الموسم الحالي أقل امتلاءً بالأعمال "الفخمة" على شاكلة إنتاجات ضخمة في المواسم السابقة، لصالح الميلودراما العائلية والنفسية والكوميديا.

مصر تتصدر بتمويل عابر للحدود

ويضع التقرير مصر في صدارة العدد، إذ ارتفع رصيد الأعمال المصرية المعروضة عبر المنصات والشبكات العربية إلى 44 مسلسلاً هذا الموسم، بعد أن كانت 38 في رمضان الماضي.

ويعزو جزءاً مهماً من هذه الزيادة إلى مساهمة صندوق الاستثمارات السعودي عبر منصات وشبكات مثل شاهد و MBC و Watch it، مشيراً إلى أن قرابة 20 عملاً من الإنتاج المصري حملت تمويلاً سعودياً.

ويضيف تصنيفاً تقريبياً لمنتج مصر هذا العام، بين 11 عملاً ميلودرامياً و 15 من نوع الإثارة و 6 كوميدية، والبقية ضمن أنواع أخرى.

الكويت مفاجأة الموسم

ويرى التقرير أن الكويت كانت "ظاهرة" هذا الموسم بحلولها ثانية في حجم الإنتاج بعد أن رفعت عدد الأعمال إلى 28 مسلسلاً، مع إشارة إلى أن قسماً كبيراً من هذا الزخم ارتبط بدعم من منصات وشبكات في الإمارات والسعودية.

ويذكر أن 19 عملاً كويتياً يندرج ضمن الميلودراما و 5 أعمال ضمن الكوميديا، إضافة إلى عمل رعب بعنوان سكنهم مساكنهم ضمن حضور محدود جداً لهذا النوع.

العراق والجزائر وسوريا على خط واحد

ويقول التقرير إن الجزائر وسوريا والعراق جهزت كل منها 22 مسلسلاً لرمضان هذا العام، حيث يبرز في حالة الجزائر أنها رفعت إنتاجها من 12 إلى 22 من دون أن تكون ضمن الدول الأكثر استفادة من "المال الخليجي" في السنوات الأخيرة، في مؤشر إلى أن سباق الإنتاج لا تحركه الاستثمارات الخارجية وحدها.

أما في سوريا، فيشير التقرير إلى أن نحو نصف الأعمال جاءت باستثمار سعودي مباشر، بالتوازي مع دخول مضامين سياسية أكثر حدة، بينها ثلاثة أعمال يصفها التقرير بأنها تهاجم حكم بشار وحافظ الأسد أو تتناول السجون والصدامات السياسية، وهي السوريون الأعداء و الخروج إلى البئر و القيصر لا مكان لا زمان.

ويذكر التقرير أيضاً مسلسل ملوك اليمن بوصفه عملاً يستعيد تاريخ اليمن وصراعات قوى مختلفة على أرضه، مع الإشارة إلى أنه أُنتج باستثمارات من دول عربية على ضفاف الخليج.

وفي العراق، يورد التقرير أن قسماً ملحوظاً من الإنتاج يحمل تمويلاً سعودياً، مع ملاحظة تراجع موضوعات كانت أكثر حضوراً في الموسم السابق مثل داعش والمقاومة، لصالح الميلودراما وأنواع أخرى من بينها الرعب، بينما لم يرتفع العدد سوى بمسلسلين مقارنة بالعام الماضي.

ويضع التقرير السعودية عند 18 مسلسلاً هذا الموسم، مقابل مسلسل واحد فقط في سلطنة عمان، فيما تتوزع بقية الأعمال على دول منها تونس والمغرب والإمارات وليبيا واليمن ولبنان والأردن والبحرين وقطر وفلسطين.

ويشير إلى أن اليمن قدّم 12 مسلسلاً بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، بينها أعمال عن "مقاومة" اليمنيين مثل عهد الحرار، كما يسجل قفزة في لبنان من عملين إلى 8 أعمال.