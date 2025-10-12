العلاقات الاقتصادية مع العراق تتصدر مباحثات اجتماع إيراني رفيع

شفق نيوز- ترجمة خاصة

ناقش مسؤولون إيرانيون في طهران، يوم الأحد، آخر مستجدات العلاقات الاقتصادية مع العراق، وذلك ضمن أعمال الجلسة السادسة للجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية.

وذكر تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية ترجمته وكالة شفق نيوز، أن الاجتماع عُقد برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، حميد قنبري، وبمشاركة عدد من المعنيين بالشأن الاقتصادي من مختلف الأجهزة التنفيذية الإيرانية.

وتضمن الاجتماع عرضاً قدّمه رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، دهقان دهنوي، حول تطورات اتفاقيات التجارة التفضيلية والتجارة الحرة، إضافة إلى الخطط التجارية الإيرانية للمرحلة المقبلة.

كما ركزت الجلسة، بحسب التقرير، بشكل خاص على العلاقات الاقتصادية بين العراق وإيران، حيث قدّم مساعد وزير الخارجية ومدير دائرة شؤون الخليج، محمد علي ‌بك، إلى جانب ممثلين عن محافظات حدودية إيرانية مثل خوزستان وإيلام وكرمانشاه، تقارير حول واقع التعاون الاقتصادي مع العراق، والمعوقات التي تواجه تطوير هذا التعاون.

وأكد المشاركون، أهمية "معالجة التحديات المتعلقة بالبُنى التحتية الجمركية والمنافذ الحدودية المشتركة، وتسهيل إجراءات النقل التجاري، وتعزيز حضور السلع الإيرانية في الأسواق العراقية عبر تحسين العلامات التجارية"، مشيرين إلى "ضرورة زيادة التبادل السياحي بين البلدين، وتعزيز التنسيق بين الجهات المسؤولة عن التجارة الخارجية في إيران".

يشار إلى أن العراق يعد أحد أبرز الشركاء التجاريين لإيران، وتشهد العلاقات بين البلدين تعاونا واسعا في مجالات التجارة والطاقة والسياحة الدينية، إلا أن بعض التحديات الإدارية واللوجستية ما زالت تحول دون تحقيق كامل الإمكانات الاقتصادية المتاحة.