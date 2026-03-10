الحرس الثوري الإيراني: إسقاط 104 مسيّرات واعتراض أخرى "سليمة"

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، يوم الثلاثاء، تمكن منظومات الدفاع الجوي من إسقاط 104 طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض شملت طرازات متطورة ومسلحة.

ووفقاً للبيان الذي نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فإن الدفاعات الجوية اعترضت تشكيلات متنوعة من الطائرات المسيرة تشمل طرازات (هيرمز، وهيرون، وأوربيتر، وMQ-9)، وأكدت السلطات الإيرانية أن المنظومة الدفاعية الموحدة نجحت في تحييد هذه المسيرات "قبل وصولها إلى أهدافها أو تنفيذ مهامها الموكلة إليها".

وكشف البيان، عن تمكن الدفاعات الإيرانية من السيطرة على طائرة مسيرة متطورة من طراز "هيرمز" (Hermes) وهبوطها بشكل سليم، موضحاً أن الطائرة المصادرة نقلت إلى عهدة الخبراء والمهندسين في قطاع الجوفضاء لإخضاعها للفحص الفني والتقني.

وشددت المصادر الإيرانية على الجوانب التقنية للعملية، مشيرة إلى الطبيعة القتالية للمسيرة، اذ أفاد البيان بأن 95% من الطائرات التي جرى إسقاطها كانت مزودة بأسلحة، لافتة الى التكنولوجيا المستخدمة في العملية، حيث عزا البيان نجاح العمليات إلى "المنظومة الحديثة للدفاع الجوي المتكامل" التي تغطي الأجواء الإيرانية.