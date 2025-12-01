اتفاق عراقي إيراني على تحديث منفذ مهران - زرباطية

شفق نيوز- ترجمة خاصة

أعلنت السلطات الإيرانية في محافظة إيلام الفيلية، يوم الاثنين، عن زيارة وفد عراقي لمنطقة إنشاء منفذ مهران - زرباطية الحدودي للاطلاع على الموقع الجديد للمسافرين والبضائع على الحدود المشتركة في مهران.

وبحسب تقرير لوكالة "مهر" الإيرانية وترجمته وكالة شفق نيوز، فقد عقدت جلسة تنسيق تخللها إجراء جولة ميدانية في موقع المنفذ العراقي الجديد بمشاركة رضا دارابي، معاون تنسيق الشؤون العمرانية في محافظة إيلام الفيلية، إضافة إلى معاون الشؤون الحقوقية في هيئة المنافذ الإيرانية، ومعاون إدارة المعابر الحدودية في العراق، وعدد من المسؤولين المحليين من كلا البلدين، وذلك في منفذ زرباطية العراقي.

وخلال الزيارة، أعرب دارابي عن ارتياحه لافتتاح المنفذ العراقي الجديد، مؤكداً أن هذه الخطوة تعد عاملاً مهماً في تسهيل حركة الزائرين، وتحسين الخدمات الجمركية، وتعزيز التبادلات التجارية.

وأوضح أن أكثر من 8 ملايين شخص يعبرون سنوياً من منفذ مهران، إلى جانب صادرات بملايين الدولارات، مما يجعل تطوير البنى التحتية وتعزيز التعاون الثنائي ضرورة لرفع كفاءة هذا المعبر الدولي.

من جانبهم، أعلن المسؤولون العراقيون استعدادهم لإعادة فتح القسم المخصص للمسافرين في المنفذ، مطالبين في الوقت ذاته بالإسراع في استكمال البنى التحتية المطلوبة من الجانب الإيراني، بما يشمل إنشاء بوابة جديدة لعبور البضائع، وتجهيز الساحات الجمركية، وإيجاد مسارات مناسبة لعمليات التخليص، بحسب ما جاء في التقرير.

وفي ختام الاجتماع، تقرر أن تقوم فرق هندسية من إيران والعراق، خلال العشرين يوماً المقبلة، بعمليات الرفع المساحي والمسوحات الفنية للموقع بشكل مشترك، على أن يعقد الاجتماع المقبل بين الجانبين لاتخاذ القرار النهائي.