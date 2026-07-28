إيران: مقتل 350 موظفاً حكومياً خلال الحرب

شفق نيوز- طهران

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، يوم الثلاثاء، مقتل 350 موظفاً حكومياً أثناء أداء مهامهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن مطار بوشهر تعرض للتعطل نتيجة الهجمات الأميركية.

وقالت مهاجراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "350 موظفاً حكومياً قتلوا أثناء أداء واجباتهم خلال الحرب مع الولايات المتحدة"، مشيرة إلى أن "الهجمات الأميركية أدت أيضاً إلى تعطّل مطار بوشهر".

وأضافت أن "الارتفاع الذي شهدته أسعار السلع يعود إلى القرصنة البحرية التي مارستها واشنطن خلال الحرب"، معتبرة أن تلك الإجراءات أثرت بشكل مباشر في حركة التجارة والإمدادات.

وأكد مقر القيادة العسكرية الإيرانية "خاتم الأنبياء"، مساء أمس الاثنين، أن أميركا هددت سفن إيران وناقلات نفطها خلال الأيام الثلاثة الماضية.

ويسعى وسطاء إقليميون إلى خفض التوتر المتصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وسط دعوة لجولة جديدة من المفاوضات، خاصة بعد تبادل القصف الأخير، وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهاء مذكرة التفاهم بسبب ما وصفه الهجمات الإيرانية على ناقلات النفط في مضيق هرمز.