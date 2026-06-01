إيران تنفذ حكم الإعدام بحق مواطنين اثنين بتهمة الشغب والعمالة

شفق نيوز- طهران

أعلن القضاء الإيراني، يوم الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من قياديي أحداث الشغب المسلح التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكر مركز الإعلام التابع للسلطة القضائية في بيان أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق مهرداد محمدي نيا وأشكان مالكي، وهما من القياديين في أحداث الشغب المسلح التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي، وقد تم تنفيذ الحكم بعد إجراءات قضائية استوفت جميع المراحل القانونية.

والمعدومان هما من العناصر الرئيسية المتهمة بحرق مسجد جعفري في حي "كوي نصر" بطهران، حيث قاما بتخريب وإحراق المسجد عمداً، بالإضافة إلى تدمير ممتلكات عامة أخرى، وفق السلطة القضائية الإيرانية.

وبحسب المركز الإعلامي للقضاء، اعترف المتهمان في محاكمة علنية بأفعالهما الإجرامية، وقاما بإعادة تمثيل مسرح الجريمة، كما أظهرت كاميرات المراقبة أفعالهما بوضوح.

واستنادا إلى الأدلة والقرائن، حكمت المحكمة على المتهمين بالإعدام ومصادرة الأموال، وأيدت المحكمة العليا الحكم، ونفذ صباح اليوم الاثنين.