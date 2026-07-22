إيران تلوح بضرب البنى التحتية في المنطقة رداً على تهديدات ترمب

شفق نيوز- طهران

توعد مصدر عسكري إيراني، عصر اليوم الأربعاء، باستهداف البنى التحتية ومُنشآت الطاقة في المنطقة إذا أستهدف أي جسر أو محطة كهرباء في البلاد.

وقال المصدر لوكالة "تسنيم"، إن "إيران لديها إرادة في ممارسة سيادتها على مضيق هرمز، ولن تسمح بأي حال من الأحوال بأن يتحول مضيق هرمز مرة أخرى إلى عامل تهديد ضد إيران".

وأضاف المصدر أن "مرور السفن عبر هذا المضيق سيكون آمناً في حال التنسيق مع إيران وتحت الترتيبات الإيرانية، وإلا فإن إيران لن تتغاضى عن إرادتها القاطعة للسيطرة على هذا المضيق، وتعتبر ذلك في إطار السلامة طويلة الأمد للمضيق".

وحذر المصدر العسكري من أنه "إذا استهدف الأميركيون جسراً أو محطة كهرباء في إيران، فإن إيران في المقابل ستضع البنى التحتية والجسور في المنطقة تحت الضربات، بما في ذلك منشآت الطاقة التي للأميركيين مصالح فيها".

وتأتي هذه التصريحات رداً على التهديد الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي جاء فيه: "إذا استهدفت إيران أي سفينة، فسنضرب مقابل ذلك جسراً أو محطة كهرباء في إيران".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إتمام الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران تزامناً مع استمرار تصاعد حدة التوترات الأمنية في المنطقة.

وأفادت القيادة في بيان، باستهداف مراكز العمليات العسكرية الإيرانية، والقدرات البحرية، وحظائر الطائرات، ومرافق تخزين الطائرات المسيرة، والبنية التحتية للخدمات اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز.