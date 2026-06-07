إيران تعلن دخول "رسوم هرمز" حيز التنفيذ

شفق نيوز- طهران

أعلن مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، يوم الأحد، دخول آلية تحصيل رسوم من السفن العابرة لمضيق هرمز "مرحلة التنفيذ الفعلي".

وقال عضو لجنة البرنامج والميزانية فيمجلس الشورى، محمد زنغنه، لوكالة فارس الإيرانية، إن متوسط المبلغ المحصّل من كل سفينة تمر عبر المضيق يتراوح بين 1.5 و2 مليون دولار، مشيراً إلى أن هذه السياسة تأتي ضمن خطة إدارة جديدة للمضيق تم إعدادها مسبقاً من قبل البرلمان.

وأشار إلى تشكيل هيئة مشتركة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وتحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي لتنفيذ هذا الإجراء، على أن تُحوّل الإيرادات إلى خزينة الدولة وفق بنود محددة في الموازنة العامة.

ولفت البرلماني الإيراني، إلى أن جزءاً من المدفوعات لا يتم نقداً، بل عبر العملات الرقمية أو السلع أو نظام المقايضة، إذ يمكن لبعض السفن تقديم بضائع أو خدمات مقابل خصم قيمتها من الرسوم المستحقة.

وخلص زنغنه، إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة أوسع لإدارة مضيق هرمز، سبق أن جرى الإعلان عن تفاصيلها من قبل نواب في البرلمان، حيث تم إعداد مخطط من 12 بنداً لتنظيم إدارة المضيق.