إيران تعلن استقبال جرحى عراقيين أُصيبوا جراء القصف "الأميركي – السعودي"

آثار الدمار الذي خلفه القصف في مقر للحشد الشعبي في البصرة

شفق نيوز- بغداد

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الأربعاء، بنقل عدد من الجرحى العراقيين الذين أصيبوا جراء الهجمات الجوية التي استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي في العراق، إلى إيران عبر منفذ خسروي الحدودي لتلقي العلاج.

وذكرت الوكالة أن الجرحى دخلوا الأراضي الإيرانية عبر معبر خسروي بالتنسيق مع فرق الإغاثة التابعة للهلال الأحمر، حيث جرى تسليمهم عند الحدود، قبل أن تنقلهم فرق الهلال الأحمر في محافظة كرمانشاه إلى أحد المستشفيات المجهزة في غرب إيران.

وأضافت أن الفحوصات الطبية الأولية أظهرت أن الحالة العامة لجميع الجرحى مستقرة، فيما تتواصل إجراءات علاجهم داخل المستشفى.

وكانت طائرات حربية أميركية وسعودية قد شنت، فجر الأربعاء، غارات استهدفت مقرات تابعة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من العراق.

ودانت الخارجية الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، بأشد العبارات "الهجمات" الأميركية السعودية على الحشد وأسفرت عن قتلى وإصابات بين صفوف المنتسبين، مؤكدة دعم بلادها وتضامنها الكامل مع الحكومة والشعب العراقي، متقدمة بالتعازي بـ"استشهاد عدد من أبناء الشعب العراقي جراء هذه الهجمات العدوانية".