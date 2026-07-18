إيران: تعطل 116 برج اتصالات في القصف الأميركي

شفق نيوز- طهران

أعلنت إدارة الاتصالات بمحافظة هرمزغان الإيرانية، عصر السبت، تعطل 116 برج اتصالات في قصف أميركي استهدف خطوطاً للإنترنت أمس.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت في 12 تموز/ يوليو الجاري، مقتل مسؤول في قطاع الاتصالات وإصابة شخصين آخرين جراء هجوم استهدف جزيرة فارور التابعة لقضاء بندر لنجة في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة هرمزغان أن الولايات المتحدة شنت خلال الأيام الـ10 الأخيرة هجمات على 95 موقعاً في 12 مدينة بالمحافظة.

وقالت المحافظة، في بيان، بشأن الهجمات الأميركية، إن تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص.

وبدأت الولايات المتحدة أحدث هجماتها على إيران ليلة 7 - 8 تموز/ يوليو الجاري، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، السبت، أن "الغارات الجوية التي شُنّت حتى 18 تموز/ يوليو الحالي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص ومقتل 50 آخرين".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، فيما تشن طهران هجمات على ما تقول إنها سفن ومنشآت وقواعد عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة.

وفي 18 حزيران/ يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.