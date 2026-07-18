إيران تكشف عن آخر حصيلة لضحايا القصف الأميركي

شفق نيوز- طهران

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية حسين كرمانبور، يوم السبت، آخر حصيلة للقتلى والمصابين جراء الهجمات الأميركية على إيران خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال كرمانبور، في تدوينة على موقع "إكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الغارات الجوية التي شُنّت حتى 18 تموز/يوليو الحالي أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص واستشهاد 50 آخرين"، على حد قوله.

وأضاف أن "من بين الشهداء، 5 نساء وطفلان ومراهقان دون سن 18 عامًا، ومن بين المصابين 32 امرأة و18 طفلاً ومراهقاً"، مبيناً أنه "حتى الآن أُجريت 28 عملية جراحية، وغادر 460 شخصاً المستشفى بعد تلقيهم العلاج، بينما ما يزال 37 شخصاً يتلقون العلاج".

وشهدت مناطق إيرانية عدة، ليل الجمعة السبت، سلسلة انفجارات جديدة، بينها خمس ضربات سُمع دويها في أطراف مدينة يزد وسط إيران، وهجوم صاروخي أميركي استهدف مواقع في محيط الأحواز، بالتزامن مع إعلان الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلتي نفط لانفجار نتيجة "لغم بحري".