إيران تجدد التأكيد: لم يصدر أي رد على واشنطن ومزاعم ترمب تخالف الواقع

شفق نيوز- طهران

أكدت وكالة أنباء "تسنيم" المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء، عدم صدور أي رد على الولايات المتحدة بشأن الاتفاق لإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن "مزاعم" الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول الرد الإيراني "تخالف الواقع تماماً".

ونقلت الوكالة الإيرانية عن مصادر قولها إن "إيران لم تصدر أي رد للأميركيين بشأن نص التفاهم خلال الأيام القليلة الماضية"، مبينة أن "بسبب جرائم الكيان في لبنان علّقت إيران تبادل النصوص عبر الوسطاء إلى حين تلبية شروط إيران المتعلقة بلبنان".

وأضافت أن "مزاعم ترمب حول الرد الإيراني يخالف الواقع تماماً".

ويأتي هذا التأكيد بعد يوم من إعلان وكالة أنباء "⁠فارس" ⁠شبه الرسمية الإيرانية، بأن تبادل ‌الرسائل بين إيران ‌والولايات المتحدة بهدف "التوصل إلى مذكرة تفاهم واتفاق لإنهاء ‌الحرب" توقف منذ بضعة أيام.

لكن رغم ذلك، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأربعاء، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تسير بوتيرة سريعة.

كما نفى ترمب، أمس الثلاثاء، توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، واصفاً التقارير التي تحدثت عن ذلك بأنها "كاذبة وخاطئة"، مؤكداً أن المحادثات بين الجانبين استمرت بشكل متواصل.