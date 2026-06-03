‏ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي

شفق نيوز- واشنطن

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الأربعاء، أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، مشيراً إلى أن التطورات المتعلقة بالملف الإيراني تسير بوتيرة سريعة.

واعرب ترمب، عن اعتقاده بأن الأوضاع "ستكون جيدة جداً" خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي منخرط في المحادثات الجارية بين الجانبين.

وأشار إلى إمكانية عقد لقاء معه في مرحلة لاحقة، متوقعاً في الوقت نفسه أن تشهد أسعار البنزين انخفاضاً بعد انتهاء الحرب الحالية.

وفي شأن الصراع في جنوب لبنان، تابع الرئيس الأميركي: "أجريت محادثة غاضبة مع نتنياهو وأنا منزعج من قتاله المستمر مع لبنان".

وذكرت شبكة "آيه بي سي نيوز"، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر، أن ترمب يطالب طهران بتقديم تنازلات نووية محددة كتابيا كجزء من اتفاق مبدئي يهدف إلى تجاوز حالة الجمود بين واشنطن وطهران.

وأوضحت الشبكة الإخبارية نقلا عن مسؤولين أميركيين أن "المفاوضين الإيرانيين قدموا في السابق ضمانات شفهية بأن النظام سيوافق في نهاية المطاف على شروط معينة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، لكن ترامب قرر خلال اجتماع في غرفة العمليات أن تلك الالتزامات لم تكن قوية بما فيه الكفاية".

يذكر أن الرئيس الأميركي قد نفى توقف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن التواصل بين الطرفين لم ينقطع.

وشدد ترمب على أن "مسار المحادثات لا يزال غير واضح النتائج"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "أبلغ الجانب الإيراني بضرورة التوصل إلى اتفاق".