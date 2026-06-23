وزير العدل اللبناني: عون قصد إيران وإسرائيل بعبارة "إنهاء الاحتلال وإسقاط الوصايات"

شفق نيوز- بيروت

أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، مساء يوم الثلاثاء، أن الرئيس جوزيف عون قصد إيران وإسرائيل بعبارة "إنهاء الاحتلال وإسقاط الوصايات".

ونقلت "سكاي نيوز" عن نصار قوله، إن "ضمان استقلال لبنان وسلامة أراضيه وبسط سلطة الدولة أولويات بالنسبة لنا".

وأضاف، أن "لبنان يرفض كل أنواع التدخلات وأبرزها التدخلات الإيرانية".

وأوضح وزير العدل اللبناني، أن "التفاوض المباشر يضمن وحده حقوق لبنان".

وبدأت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، جولة المحادثات ‏الخامسة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية‎.‎

وجرى التمهيد لهذه المفاوضات المباشرة التي تُعقد على مدى ‏ثلاثة أيام في العاصمة الأميركية واشنطن، عبر اتصالات مكثفة ‏لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع الجانب اللبناني، ‏بالتوازي مع جهود دبلوماسية قادها نائب الرئيس الأميركي جي ‏دي فانس لتثبيت التهدئة بين البلدين.‏

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعرب مساء أمس الاثنين ‏عن ثقته في قدرته على حلّ مشكلة عدم رغبة إسرائيل في سحب ‏قواتها من الجنوب اللبناني". وقال للصحافيين: "أنا بارع في حلّ ‏المشاكل، وأحلّها بسرعة كبيرة، بما في ذلك مع بيبي (بنيامين ‏نتنياهو)".‏