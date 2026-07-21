البنتاغون: كلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار

شفق نيوز- واشنطن

كشف وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، يوم الثلاثاء، أن الحرب الأميركية على إيران كلفت حتى الآن 37.5 مليار دولار، بزيادة قدرها ثمانية مليارات دولار تقريباً عن آخر تقدير علني.

وأوضح هيغسيث، للمشرعين الأميركيين، أن هذا الرقم يشمل أيضاً التكاليف المتوقعة حتى 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أن "روسيا والصين تساعدان، بدرجات متفاوتة، في تمكين إيران من تنفيذ بعض أنشطتها"، مؤكداً فرض حصار فعّال على جميع السفن والموانئ الإيرانية، ومضيفاً: "حصارنا مستمر، والضغط على إيران يتصاعد، ويمكننا الاستمرار فيه".

واستدرك هيغسيث، بالقول: "لكن لا يمكن القضاء على كل زورق إيراني سريع، أو كل رشاش مثبت على متنه، أو كل صاروخ كروز".

واندلعت الحرب في 28 شباط/ فبراير 2026 بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

ووقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 17 حزيران/ يونيو الماضي، هدفت إلى تثبيت وقف إطلاق النار المعلن منذ نيسان/ أبريل، والتمهيد لمفاوضات تثمر اتفاقاً نهائياً في مهلة 60 يوماً.

وصمدت الهدنة رغم بعض الانتهاكات، إلى أن استأنف الجانبان بشكل تصاعدي الأعمال الحربية منذ 7 تموز/ يوليو الجاري.

وكما في الأيام الأخيرة، تركزت هجمات إيران على البحرين والكويت حيث تنشر الولايات المتحدة قوات وتستخدم قواعد عسكرية.

وأعلنت الكويت والبحرين، الثلاثاء، تفعيل الدفاعات الجوية للتصدي لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، وفي الأردن، أعلن الجيش إسقاط ثلاثة صواريخ وخمس مسيّرات أطلقتها إيران.

وأعلنت القوات الأميركية أنها نفذت قصفاً على إيران لليلة العاشرة على التوالي، مستهدفة على وجه الخصوص مراكز قيادة عسكرية وأهدافاً بحرية.

ومنذ اندلاع الحرب، قُتل 17 عسكرياً أميركياً من بينهم ثلاثة قضوا في الأيام الماضية في العراق والأردن، وهم أول قتلى أميركيين منذ تجدد الأعمال الحربية، وأصيب نحو 100 عسكري.