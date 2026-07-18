الجيش الأميركي يعلن مقتل جنديين في الأردن بضربة إيرانية

صواريخ إيرانية في سماء الأردن (أرشيفية - أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، مساء السبت، مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأميركية وفقدان آخر أثناء العمليات القتالية في الأردن، أمس الجمعة 17 تموز/ يوليو الجاري.

وأشارت القيادة في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إلى أن الحادثة وقعت "عندما كانت القيادة المركزية الأميركية والقوات الشريكة تدافع ضد هجمات إيرانية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة".

وأكدت "سنتكوم" إجلاء أربعة من أفراد الخدمة الأميركيين طبياً إلى مستشفيات أردنية، وقد غادروا المستشفيات منذ ذلك الحين. كما عاد أفراد آخرون خضعوا للفحص بسبب إصابات طفيفة إلى أداء مهامهم.

ولفتت القيادة الأميركية إلى أنها "ستمتنع عن نشر معلومات إضافية بما في ذلك هويات الجنود الذين سقطوا، احتراماً لعائلاتهم، إلى أن تمر 24 ساعة بعد إبلاغ أقرب أقاربهم رسمياً".

CENTCOM Statement on Recently Fallen, Missing U.S. Service MembersTAMPA, Fla. — On July 17, two U.S. service members in Jordan were killed in action as U.S. Central Command (CENTCOM) and partner forces defended against Iranian ballistic missile and drone attacks. Additionally,… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 18, 2026

وكانت منصات إخبارية ووسائل إعلام قد تداولت فجر السبت، مقاطع فيديو قالت إنها توثق لحظة إصابة صواريخ باليستية إيرانية لقاعدتين في الأردن، تضمان قوات أميركية.

وأظهرت المقاطع المتداولة، بحسب ناشريها، ما قيل إنه سقوط صاروخ باليستي داخل قاعدة موفق السلطي الجوية، بعد رصد إطلاق صواريخ اعتراضية من منظومة باتريوت الأميركية، فيما تحدثت روايات أخرى عن استهداف قاعدة الملك فيصل أيضاً.

هذا وأفادت شبكة "CBS News" نقلا عن مصادر بإصابة عدد من العسكريين الأميركيين في هجمات إيرانية استهدفت قواعد أردنية هذا الأسبوع.

في حين أكد الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة "خزانات الوقود التابعة لجيش الاحتلال في قاعدة الأزرق بالأردن".

وأضاف: "تحولت قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، نظراً لموقعها وبنيتها التحتية ونشر المعدات العسكرية الحديثة والاستثمارات الأميركية الضخمة فيها، إلى قاعدة حيوية للولايات المتحدة، حيث تؤدي دوراً رئيسياً في السيطرة على المنطقة والعمليات العسكرية في غرب آسيا"، بحسب قوله.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الأردني أن طائرات سلاح الجو الملكي اعترضت وأسقطت 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية، وذلك عقب وقت قصير من التصدي لـ10 صواريخ إيرانية فجر اليوم.

يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" كانت قد أفادت في 14 تموز/ يوليو الجاري بارتفاع عدد قتلى الجيش الأميركي الرسمي في الحرب مع إيران إلى 14 عسكرياً، فيما بلغ إجمالي عدد العسكريين المصابين 414 فرداً.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع اتساع نطاق الضربات الإيرانية التي استهدفت خلال الساعات الماضية قواعد ومنشآت عسكرية أميركية في عدد من دول المنطقة، رداً على الهجمات الأميركية داخل الأراضي الإيرانية، في تطور ينذر بتوسع رقعة المواجهة العسكرية في الشرق الأوسط.