واشنطن تتوعد إيران بـ"خسارة اللعبة".. وترمب: لا وقف للحرب دون استسلامها

شفق نيوز - واشنطن

حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الخميس، النظام الإيراني من "خسارة اللعبة" في حال الاستمرار في التصعيد العسكري ضد الولايات المتحدة وحلفائها، مؤكداً أن أي ضرر يلحق بالشركاء في منطقة الخليج "سيدفع ثمنه من الحسابات والأموال الإيرانية".

وعلى صعيد متصل، شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب الدائرة "لن تتوقف إلا باستسلام طهران"، ملوّحاً بأنه يفضل خيار السيطرة على جزيرة خارك الحيوية.

وفي تحول لافت يعكس مواربة الباب أمام الدبلوماسية، أردف ترمب قائلاً: "إننا نتحدث ونتفاوض معهم في الوقت الراهن من أجل التوصل لاتفاق سلام شامل في المنطقة"، مبيناً في الوقت ذاته أن بلاده لم تضرب إيران بالقوة الكاملة بعد، وأنه يفضل خيار الاتفاق على خيار الاستمرار في الحرب.