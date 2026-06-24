وزير الخزانة الأميركي: المحادثات مع طهران تشمل بيع النفط الإيراني بالدولار

شفق نيوز- واشنطن

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن محادثات الولايات المتحدة مع إيران تشمل انضمامها إلى النظام الدولاري، واعتماد فوترة مبيعاتها النفطية بالعملة الأميركية.

وذكر بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC الأميركية: "نرى في المفاوضات الإيرانية أن الإيرانيين سيصدرون فواتيرهم بالدولار"، مشيراً إلى أن ذلك يُعدّ أحد عناصر إعادة تأكيد أوسع قادمة لهيمنة العملة الأميركية على الاقتصاد العالمي.

وشدد بيسنت على أن "هيمنة الدولار أساسية"، رداً على سؤال بشأن آرائه في العملة، مضيفاً: "كل ما نقوم به يدعم الدولار".

وتابع أن "فنزويلا ستصدر فواتيرها بالدولار، لتعود إلى النظام الدولاري"، لافتاً إلى أنه بموجب نظام العقوبات السابق، قبل إزاحة الرئيس نيكولاس مادورو، "لم يكن مسموحاً لهم" بالتعامل بالعملة الأميركية.

وأضاف: "كانوا يبيعون النفط المخفض إلى الصين ولا يحصلون على دولارات"، أما الآن، فإن "الدولار سيكون محور تجارتهم".

وتوقع بيسنت أيضاً أن تعود روسيا إلى الدولار بعد انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، قائلاً إن الجاذبية العالمية للدولار مستمدة من "سيولتنا، إنها أسواق رأس المال لدينا، إنه العمق والاتساع، الجميع يريد أن يكون هنا (في النظام القائم على الدولار)".

وكان بيسنت قد أعلن، الاثنين الماضي، إصدار ترخيص عام مؤقت لمدة 60 يوماً، يسمح بإنتاج وبيع النفط الإيراني، مع إمكانية السماح بالدفع لطهران بالدولار، وذلك في ضوء نتائج المحادثات الجارية بين أميركا وإيران في سويسرا.

ويأتي الترخيص الأميركي في سياق مفاوضات أوسع لخفض التصعيد وإبقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن المحادثات حققت تقدما في 4 نقاط (آلية لإبقاء هرمز مفتوحاً، وتنسيق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، واتفاق بشأن تفتيش الوكالة الدولية، ومسار للمفاوضات الفنية المتبقية).