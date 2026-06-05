واشنطن تعلن تعطيل وتحويل مسار 135 سفينة في الحصار على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الجمعة، تعطيل 6 سفن وتحويل مسار 129 أخرى، منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "تعبر السفينة الأميركية (يو إس إس طرابلس) LHA 7 بحر العرب، حيث تدعم هذه السفينة الهجومية البرمائية الحصار الأميركي المفروض على إيران".

وأضافت أن "القوات الأميركية قامت بتحويل مسار 129 سفينة تجارية وتعطيل 6 سفن لضمان الامتثال".

USS Tripoli (LHA 7) transits the Arabian Sea as the amphibious assault ship supports the ongoing U.S. blockade against Iran. U.S. forces have redirected 129 commercial vessels and disabled 6 to ensure compliance. pic.twitter.com/dxqiwk53YS — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، نفت "سنتكوم"، إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية أميركية في خليج عُمان، مؤكدة أنها تواصل عملياتها بحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران.

وكان الجيش الإيراني قد أعلن، الجمعة، إطلاق صواريخ تحذيرية تجاه مدمرتين أميركيتين ما دفعهما لمغادرة بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي.