"سنتكوم" تنفي إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفنها وتؤكد: نعمل بحرية

قطع بحرية أميركية تتقدمها حاملة الطائرات "جيرالد ر. فورد" - (أ ف ب)

شفق نيوز- واشنطن

نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الجمعة، إطلاق إيران طلقات تحذيرية على سفن حربية أميركية في خليج عُمان، مؤكدة انها تواصل عملياتها بحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إيران تزعم أنها أطلقت طلقات تحذيرية على سفن حربية أميركية في خليج عُمان، مما أجبر السفن الأميركية على (التراجع) نحو المحيط الهندي. هذا الادعاء كاذب".

وأكدت أن "القوات الإيرانية لم تهاجم سفن البحرية الأميركية أو تطلق النار عليها. إن القيام بذلك يُعد انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار. وتواصل القوات الأميركية عملياتها بحرية في المياه الإقليمية مع تطبيق الحصار المفروض على إيران بشكل كامل".

🚫 CLAIM: Iran claims it fired warning shots at U.S. warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to “retreat” toward the Indian Ocean. FALSE. ✅TRUTH: Iranian forces did NOT attack or fire at U.S. Navy warships. Doing so would be a gross violation of the ceasefire.… pic.twitter.com/PdfC1EMZTP — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 5, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإيراني، إطلاق صواريخ تحذيرية تجاه مدمرتين أميركيتين ما دفعهما لمغادرة بحر عُمان باتجاه المحيط الهندي.

وذكر الجيش في بيان، أن الصواريخ التي تم إطلاقها من طراز "قدير" وطائرات "شهيد دانة" المسيّرة الهجومية التابعة للبحرية الإيرانية.

وأضاف، أن الإجراء جاء "استكمالاً للعملية الرامية إلى التصدي لأعمال الابتزاز البحري واختطاف السفن التجارية وناقلات النفط من قِبل البحرية الأميركية"، بحسب وصفه.

ويأتي ذلك، بعد يوم واحد من إعلان القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، إعادة توجيه 127 سفينة في مضيق هرمز، منذ بدء الحصار البحري ضد إيران في 13 نيسان/ أبريل الماضي.

وكان مجلس النواب الأميركي، قد أقرّ، يوم أمس الخميس، مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس دونالد ترمب من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي، في خطوة تعكس السعي البرلماني للحد من صلاحيات البيت الأبيض في إدارة الصراع المستمر منذ ثلاثة أشهر.