"هذه الليلة الأخيرة من الهدوء".. تحذير إيراني لإسرائيل و7 دول

شفق نيوز- طهران

حذر المفاوض الإيراني السابق والمستشار السياسي محمد مرندي، يوم السبت، من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية المدنية في إيران سيقابله رد يشمل البنية التحتية الحيوية في إسرائيل وعدد من دول الخليج، وربما الأردن.

وقال مرندي، في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، إن "استناداً إلى تصريحات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يبدو من المحتمل جداً أن تكون هذه الليلة الأخيرة من الهدوء في قطر والسعودية والكويت والبحرين والإمارات، وربما سلطنة عُمان".

وأضاف أن تنفيذ أي ضربات ضد البنية التحتية المدنية الإيرانية سيؤدي إلى استهداف "البنية التحتية الحيوية" لتلك الدول، إلى جانب إسرائيل، وربما الأردن، داعياً سكانها إلى "الاستعداد للإجلاء فوراً".

Based on statements from the Trump regime, it seems quite possible that after months of barbaric threats, tonight will be the last night of normality in Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, the UAE, and possibly Oman. If strikes are carried out against Iran's civilian… — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) August 1, 2026

وتأتي تصريحات مرندي بعد تحذيرات أطلقها المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أكد فيها أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية الإيرانية سيقابله استهداف لجميع البنى التحتية في المنطقة.

كما وصف مستشار المرشد الإيراني، محمد مخبر، البنية التحتية الإيرانية بأنها "خط أحمر"، محذراً من استهدافها، وذلك رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وكان ترمب قد توعد بتوجيه "ضربات قاسية للغاية" لإيران، وقال في تصريحات أدلى بها منتصف تموز/ يوليو الماضي إنه سيؤجل استهداف منشآت الطاقة إلى المراحل الأخيرة، مضيفاً: "إذا لم يجلسوا إلى طاولة المفاوضات فسنعطل جميع محطات الكهرباء والجسور".

وفي أعقاب التصريحات الإيرانية، دعت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر والاستعداد لاحتمال إغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة السفر، مشيرة إلى أن إيران والجماعات المتحالفة معها قد تستهدف مصالح أميركية أو مواطنين أميركيين في أنحاء العالم.

وكانت واشنطن وطهران قد وقعتا، في 18 حزيران/ يونيو الماضي، مذكرة تفاهم ودخلتا في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر بسبب خلافات تتعلق بضمان أمن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.

وفي 28 شباط/ فبراير الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران، قالت طهران إنه أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما أعلنت إيران أنها ردت بهجمات أوقعت قتلى في صفوف الأميركيين والإسرائيليين.