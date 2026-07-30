"نورا" لم تخترق الحصار.. واشنطن تفند 3 "ادعاءات" إيرانية

شفق نيوز- واشنطن

نفت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، عصر الخميس، ما وصفتها بثلاثة "ادعاءات كاذبة" نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية من الحرس الثوري خلال الساعات القليلة الماضية.

وأضافت في منشور على منصة "إكس" تابعته وكالة شفق نيوز، أن "الحرس الثوري يدّعي مجدداً أن الممرات المائية الحرة والمفتوحة عبر مضيق هرمز تشكل خطراً على السفن التجارية".

وأكدت "سنتكوم" أن "المخاطر المباشرة التي تهدد السفن التجارية وطواقمها المدنية تكمن في التهديدات اللفظية ومحاولات الهجوم التي يشنها الحرس الثوري".

وعن "الادعاء الثاني"، ذكرت أن "الحرس الثوري يدّعي تدمير ثلاث طائرات مقاتلة أميركية من طراز إف-35 الشبحية وثلاث طائرات أخرى خلال هجوم إيراني حديث على قاعدة جوية أميركية".

وأوضحت القيادة الأميركية أنه "لم تُدمر أو تُلحق أي أضرار بأي طائرة أميركية في محاولات الهجمات الإيرانية الأخيرة"، مؤكدة "اعتراض جميع الصواريخ والطائرات المسيّرة أو فشلت في الوصول إلى المناطق المستهدفة".

وتابعت أن "الادعاء الثالث، تُفيد وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بأن ناقلة النفط التجارية (نورا) قد اخترقت الحصار الأميركي"، مبينة أن "هذه السفينة التجارية لم تخترق الحصار الأميركي".

وأشارت "سنتكوم" إلى أن "أكثر من 20 سفينة حربية أميركية، ومئات الطائرات، وآلاف من أفراد الخدمة العسكرية لا تزال متيقظة وتواصل فرض الحصار بشكل كامل".

Over the past few hours, Iranian state media have continued to report false claims by the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) – three in particular.🚫 FIRST CLAIM: The IRGC (again) claims free and open routes through the Strait of Hormuz are dangerous for commercial… pic.twitter.com/J34ILmDvyk — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 30, 2026

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، الخميس، استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن بصواريخ باليستية، مشيراً إلى تدمير ثلاث مقاتلات أميركية من طراز F-35 وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأميركي" على جزيرة قشم جنوبي إيران.

وأعلن الجيش الأردني، في وقت مبكر من الخميس، بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.