الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير ثلاث طائرات F-35 في قاعدة الأزرق الأردنية

شفق نيوز- طهران

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الخميس، استهداف قاعدة الأزرق الجوية في الأردن بصواريخ باليستية، مشيرا إلى تدمير ثلاث مقاتلات أميركية من طراز F-35 وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، وذلك رداً على ما وصفه بـ"العدوان الأميركي" على جزيرة قشم جنوب إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيانه رقم (55) ونقلته وكالة "فارس" الإيرانية، إن الهجوم جاء بعد غارة جوية أميركية استهدفت منزلين سكنيين في جزيرة قشم، مبيناً أن القصف أدى إلى مقتل أب وأم وطفل وإصابة طفلين آخرين.

وأضاف أن قواته الجوفضائية استهدفت "منصة إنزال وصيانة طائرات إف-35 الأميركية" في قاعدة الأزرق الجوية، لافتا إلى أن الضربة أسفرت عن تدمير ثلاث مقاتلات وإلحاق أضرار جسيمة بثلاث أخرى، فضلاً عن مقتل عدد من الضباط والفنيين والمهندسين.

كما وجه البيان رسالة إلى الشعب الأردني، قال فيها إن طهران تعتبر الهجوم "مساعدة لتحرير الأراضي الأردنية من الوجود الأميركي"، مؤكداً استمرار ما وصفه بـ"النضال حتى طرد آخر جندي أميركي من أرض الإسلام".

وأعلن الجيش الأردني، في وقت مبكر من اليوم الخميس، بأن الدفاعات الجوية تعاملت، فجر اليوم، مع خمسة صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها وفق الخطط الدفاعية المعدة لهذه الغاية.