نتنياهو يصدر أوامر بقصف الضاحية الجنوبية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، أوامر للجيش بقصف أهداف في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.

وجاء في البيان: "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار في لبنان من قبل حزب الله، والهجمات التي استهدفت مدننا ومواطنينا، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أوامرهما للجيش الإسرائيلي بشن هجمات على أهداف إرهابية في الضاحية الجنوبية ببيروت".

وشهد جنوب لبنان، منذ ساعات الصباح الأولى من يوم الاثنين، تصعيداً ميدانياً مع توسيع الجيش الإسرائيلي نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل سبع قرى وبلدات في قضاء صيدا وبلدتي مليخ وكفرحونة في قضاء جزين، مطالباً السكان بالتوجه إلى شمال نهر الزهراني، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت بلدة بريقع وأطراف بلدة تول.

وكشف الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع خسائره البشرية منذ تجدد القتال في جنوب لبنان مطلع آذار/مارس الماضي، معلناً مقتل 26 ضابطاً وجندياً وإصابة 1180 آخرين، بينهم 137 عسكرياً أُصيبوا خلال الأسبوعين الماضيين، فيما بلغ عدد الإصابات الخطرة 69 إصابة والمتوسطة 134 إصابة.