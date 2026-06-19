نتنياهو: وجهت بضرب حزب الله بقوة بعد خرق وقف إطلاق النار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، حزب الله بدفع ثمن باهظ للغاية، مؤكداً توجيه الجيش بضرب الحزب بقوة بعد خرق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه أجرى مشاورات وتقييماً أمنياً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله رداً على خرق وقف إطلاق النار.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 80 موقعاً تابعاً لحزب الله، وقتل عشرات المسلحين، كما شن غارة على مقر قيادي للحزب في منطقة البقاع.

وأشار نتنياهو، إلى أن الجيش سيواصل التحرك لإحباط أي تهديد يستهدف القوات الإسرائيلية أو الأراضي الإسرائيلية، مشدداً على أن بلاده ستبقي قواتها في المنطقة الأمنية جنوبي لبنان طالما كان ذلك ضرورياً لحماية بلدات الشمال.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة 17 جنديا اسرائيلياً في معارك جنوبي لبنان.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي، غارة جوية على بلدة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام، بأن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً عنيفاً على النبطية وقراها في لبنان، أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.