نتنياهو لترمب: إسرائيل "ليست طرفاً" بمذكرة التفاهم مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الخميس، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب بحث مع نتنياهو مذكرة تفاهم مع إيران تمهيداً للدخول في مفاوضات.

وأضاف المكتب أن نتنياهو أعرب عن تقديره لالتزام ترمب بشروط أي اتفاق نهائي مع إيران، رغم أن إسرائيل ليست طرفاً في مذكرة التفاهم.

وبحسب مكتب نتنياهو، تعهد ترمب بأن يتضمن أي اتفاق التخلص من المواد النووية المخصبة، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، والحد من إنتاج الصواريخ، وإنهاء دعم إيران لوكلائها في المنطقة.

ومساء اليوم، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقرر ترمب، إلغاء الضربات والقصف اللذين كان من المقرر أن تشنهما القوات الأميركية ضد إيران الليلة، معلناً التوصل إلى اتفاق مبدئي حظي بموافقة إقليمية ودولية واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.