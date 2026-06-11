ترمب: توصلنا للتو إلى تسوية عظيمة لإنهاء الحرب مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء اليوم الخميس، التوصل إلى "تسوية" للحرب مع إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق بات في مراحله النهائية، مع استكمال الترتيبات الأخيرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال ترمب، في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض تابعتها وكالة شفق نيوز، إن نص الاتفاق وصل إلى شكله شبه النهائي، مرجحاً توقيعه قريباً وربما خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوروبا.

وأضاف أن الاتفاق يقضي بعدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً.

وأوضح الرئيس الأميركي أن نائبه جي دي فانس سيحضر مراسم توقيع الاتفاق، فيما لن يتمكن هو من حضورها.

وأكد ترمب أن مضيق هرمز سيُفتح فور توقيع الاتفاق.

وقرر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، مساء الخميس، إلغاء الضربات والقصف اللذين كان من المقرر أن تشنهما القوات الأميركية ضد إيران الليلة، معلناً التوصل إلى اتفاق مبدئي حظي بموافقة إقليمية ودولية واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.