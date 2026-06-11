ترمب يلغي الضربات المقررة الليلة على إيران ويعلن التوصل إلى اتفاق معها

شفق نيوز - واشنطن

قرر رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب، يوم الخميس، إلغاء الضربات والقصف اللذين كان من المقرر أن تشنهما القوات الأمريكية ضد إيران الليلة، معلناً التوصل إلى اتفاق مبدئي حظي بموافقة إقليمية ودولية واسعة لتحقيق سلام شامل في المنطقة.

وقال ترمب في تدوينة على منصته "تروث سوشيال"، إن المحادثات والنقاط النهائية للاتفاق وصلت إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وحصلت على موافقتها، مشيراً إلى أن هذه التفاهمات حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية من حيث المفهوم والتفصيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإسرائيل، والسعودية، والإمارات، وقطر، وتركيا، وباكستان، والبحرين، والكويت، والأردن، ومصر، وغيرها.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن الحصار البحري سيظل سارياً ونافذاً بالكامل على الموانئ الإيرانية حتى إتمام هذه الصفقة بشكل نهائي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن موعد ومكان توقيع الاتفاق قريباً.

وكان ترمب قد صرح في وقت سابق من مساء اليوم، بأن القوات الأمريكية ستفرض سيطرتها الكاملة على منشآت النفط والغاز في إيران، في تهديد هو الأعنف وسط نذر تصعيد عسكري واسع في منطقة الخليج، وقال: "إن أمريكا ستضرب إيران بقوة هذه الليلة".

ويأتي هذا التهديد الفجائي في وقت تتبادل فيه واشنطن وطهران ضربات عسكرية منذ يومين، عقب إسقاط مروحية قتالية أمريكية من طراز "أباتشي" قرب مضيق هرمز، وهو الحادث الذي حمّلت فيه واشنطن الجانب الإيراني المسؤولية الكاملة.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحاته السابقة، إلى أن قوات بلاده "ستستولي على جزيرة خارك وغيرها من مرافق الطاقة الإيرانية قريباً"، مشبّهاً الإجراءات المتخذة ضد طهران بما جرى سابقاً مع فنزويلا، قبل أن يعلن لاحقاً في تدوينته الأخيرة عن إلغاء الهجوم والتوصل إلى التفاهمات الشاملة.