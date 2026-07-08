أمين عام الناتو: الضربات على إيران كانت "ضرورية للغاية"

شفق نيوز- أنقرة

اعتبر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، يوم الأربعاء، أن الضربات الجديدة على إيران كانت "ضرورية للغاية"، متوقعاً أن يؤكد قادة الحلف ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً بالكامل.

وقال روته، في تصريحات على هامش قمة الحلف المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة، إن خيبة أمل أميركا من مواقف بعض حلفائها بشأن إيران تقتصر على "حالات فردية"، معرباً عن توقعه أن يؤكد قادة الحلف، خلال اجتماعات اليوم، ضرورة فتح مضيق هرمز بالكامل.

وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أعلنت، فجر الأربعاء، انتهاء جولة جديدة من العمليات العسكرية ضد إيران، قالت إنها استهدفت أكثر من 80 موقعاً، شملت أنظمة دفاع جوي، وشبكات قيادة وسيطرة، ورادارات ساحلية، ومنصات صاروخية مضادة للسفن، إضافة إلى أكثر من 60 زورقاً سريعاً تابعاً للحرس الثوري في محيط مضيق هرمز.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، تنفيذ هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة استهدف 85 موقعاً ومنشأة عسكرية أميركية في البحرين والكويت، قال إنه جاء "رداً على العدوان الأميركي".

وتنعقد قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة التركية أنقرة، بعد انطلاق أعمالها أمس الثلاثاء، وسط ضغوط أميركية لزيادة تقاسم الأعباء الدفاعية بين الدول الأعضاء، وبمشاركة عدد من قادة الحلف، بينهم دونالد ترمب ورجب طيب أردوغان.