أميركا تفند مزاعم إيران حول مصير "المليارات المجمدة"

شفق نيوز- واشنطن

نفى مسؤولون أميركيون، يوم الاثنين، مزاعم إيران على أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه تضمن إطلاق الأصول المجمدة في البنوك العالمية.

وقال المسؤولون لموقع أكسيوس وشبكة (CNN) الأميركية إن واشنطن تنفي مزاعم طهران حول منحها مليارات الدولارات من الأموال المجمدة، قبل بدء فترة التفاوض المقررة لمدة 60 يوماً، عقب توقيع الاتفاق، يوم الجمعة.

وأضاف أحد المسؤولين أن "هذا غير صحيح على الإطلاق.. هذا اتفاق قائم على مبدأ الدفع مقابل الأداء، ولن تُفرج عن أي أموال مجمدة إلا بعد أن يفي الإيرانيون بالتزاماتهم".

جاء ذلك، رداً على تصريح كاظم آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني، الذي ألمح إلى حصول إيران على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة.

وقال إن المرحلة التالية من المحادثات ستعتمد على وفاء واشنطن أولًا بعدة التزامات، من بينها الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

وأشار آبادي إلى أن محادثات ستجرى، الجمعة، في جنيف، بين رئيسي الوفدين الإيراني والأمريكي، لوضع ترتيبات المفاوضات المقبلة.