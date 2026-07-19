أميركا تجدد رفضها لانخراط إسرائيل في ضرب إيران وترسل عشرات المقاتلات إلى المنطقة

شفق نيوز - واشنطن/ القدس

كشف مسؤول إسرائيلي، اليوم الأحد، عن رفض الولايات المتحدة الأميركية طلباً تقدّمت به تل أبيب للانخراط في الضربات الجوية الحالية التي تنفذها واشنطن ضد إيران.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن المسؤول قوله، إن واشنطن أبلغت تل أبيب بموقفها الصارم الرافض لأي مشاركة إسرائيلية مباشرة في الهجمات المستمرة ضد العمق الإيراني، مشيراً إلى أن تل أبيب دخلت في حالة تأهب أمني قصوى بعد إنهاء مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية، وما أعقبها من تصاعد حدة التوترات في المنطقة.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أميركي، أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل بإرسال عشرات الطائرات المقاتلة الإضافية إلى الشرق الأوسط.

وتزامن هذا التحشيد العسكري مع تحذير أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد فيه أن المنطقة قد تنزلق إلى "صراع أوسع" ما لم يتم إيقاف طهران.