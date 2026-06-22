موسكو تغلق مطاراتها الأربعة بعد ضربات اوكرانيا بعيدة المدى

شفق نيوز- موسكو/ كييف

أغلقت السلطات الروسية، يوم الإثنين، مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة، عقب هجوم واسع بالطائرات المسيّرة استهدف العاصمة ومحيطها.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 59 طائرة مسيّرة، مشيراً إلى عدم تسجيل أضرار كبيرة داخل العاصمة.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم من هجمات أوكرانية استهدفت شبه جزيرة القرم، ما دفع السلطات المحلية إلى تعليق مبيعات الوقود في عدد من المحطات.

وبحسب السلطات الموالية لموسكو، أسفرت الضربات عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في منطقة كيرتش، فيما قُتل شخص خامس كان على متن عبّارة تربط شبه الجزيرة بالأراضي الروسية.

في المقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية نفذت سلسلة ضربات بعيدة المدى استهدفت البنية اللوجستية العسكرية الروسية ومنشآت النفط والدفاعات الجوية.

وقال زيلينسكي إن الهجمات طالت مواقع على جانبي جسر القرم، شملت منشآت بحرية تستخدم في نقل النفط داخل إقليم كراسنودار، إضافة إلى مستودع نفطي في كيرتش.

وأضاف أن الضربات أصابت منشآت لوجستية عسكرية، إلى جانب 4 محطات رادار تابعة لمنظومات الدفاع الجوي الروسية "إس-400" ومنظومتين من طراز "بانتسير".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات المتبادلة بين موسكو وكييف، مع استمرار استهداف البنية التحتية العسكرية ومنشآت الطاقة على جانبي الصراع.