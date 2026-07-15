موجة ضربات أميركية جديدة ضد إيران

شفق نيوز- متابعة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، يوم الأربعاء، أن قواتها بدأت تنفيذ موجة من الضربات العسكرية ضد أهداف داخل إيران.

وقالت القيادة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الضربات "تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية المستخدمة في مهاجمة الشحن التجاري في مضيق هرمز".

ولم تكشف القيادة المركزية الأميركية عن طبيعة الأهداف التي جرى استهدافها أو حجم العملية العسكرية، كما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإيراني بشأن الضربات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، تعرضت مدينة بوشهر جنوب غربي إيران، لضربات أميركية جديدة، ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن محافظ بوشهر، محمد مظفري، قوله إن الجيش الأميركي استهدف ثلاثة مواقع في المحافظة، مشيراً إلى أن الهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا.