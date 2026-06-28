مقتل ضابط إسرائيلي في لبنان وانفجار "مفخخة" وسط تل أبيب

شفق نيوز- متابعة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل ضابط وإصابة جندي خلال اشتباك مسلح مع أحد مقاتلي حزب الله في قرية دير السريان جنوبي لبنان.

وقال الجيش، في بيان له، إن الضابط قُتل خلال اشتباك مع مقاتل من حزب الله داخل قرية دير السريان، فيما أصيب جندي آخر خلال المواجهة.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله بأن أحد مقاتلي الحزب اشتبك مع قوة إسرائيلية في بلدة دير السريان، ما أسفر عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة جندي قبل انسحاب القوة.

وفي تطور منفصل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة حولون جنوب تل أبيب، دون صدور معلومات رسمية حتى الآن بشأن حجم الخسائر أو ملابسات الحادث.

ويأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة، اتفاقاً إطارياً في العاصمة الأميركية واشنطن، عقب الجولة الخامسة من المفاوضات بين الجانبين. وشهد الاتفاق، الذي جاء بعد أربعة أيام من المحادثات، أول اختراق في مسار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وسط مساعٍ أميركية لتثبيت التهدئة ودفع ترتيبات التنفيذ بين الطرفين.