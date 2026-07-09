مسؤول أميركي: التصعيد مع إيران قد يستمر شهراً

شفق نيوز- واشنطن

توقع مسؤول أميركي، عصر الخميس، أن التصعيد الحالي مع إيران قد يستمر من يوم أو يومين إلى أسبوع أو حتى شهر، وذلك بحسب ما إذا كانت طهران ستواصل مهاجمة السفن في مضيق هرمز.

وأضاف المسؤول الأميركي لموقع "أكسيوس"، أن "الولايات المتحدة ستوجّه لهم ضربة مؤلمة حتى يدركوا أننا جادون تماماً ولسنا نمزح".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ضرب أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً خلال اليومين الماضيين.

وصباح اليوم، أعلنت (سنتكوم)، استكمال جولة إضافية من الضربات الجوية الهجومية داخل العمق الإيراني.

وأكدت واشنطن أن هذه الموجة تهدف إلى "تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز، بشكل أكبر" عقب ضربات الليلة الماضية.