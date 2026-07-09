الجيش الأميركي: استهدفنا بنية تحتية لوجستية في إيران

شفق نيوز- واشنطن

أكدت القيادة المركزية الإميركية، يوم الخميس، أن الضربات على إيران استهدفت بنى تحتية لوجستية.

وقالت القيادة، لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية: ضرباتنا على إيران استهدفت بنية تحتية على طول الساحل قرب مضيق هرمز.

وأضافت: الضربات شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع تخزين مسيرات وصواريخ، ونفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس، بسماع دوي انفجارات في المناطق الساحلية جنوبي البلاد، فيما أعلنت القوات المسلحة الأردنية التصدي لصواريخ إيرانية، في حين قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعد رصد تهديدات جوية.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية، إن الانفجارات كانت في المياه الإقليمية قبالة مدينة بندر عباس، وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة.

فيما أشار التلفزيون الإيراني إلى سقوط قذيفة أميركية استهدفت محيط محطة بوشهر النووية.

إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية: أسقاط 8 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه المملكة، مؤكدة جاهزية قواتها للتعامل مع أي تهديد تتعرض له البلاد.

بدورها قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق المطارات بعدما تم رصد تهديدات جوية، واختراق صواريخ للأجواء الأردنية المجاورة لإسرائيل.