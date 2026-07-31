مسؤول أميركي: استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكاً

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي رفيع لشبكة "سي أن أن" الأميركية، يوم الجمعة، بأن استئناف المفاوضات مع إيران لا يبدو وشيكاً.

من جهتها، نقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن "الرئيس دونالد ترمب مستعد لمنح المفاوضات فرصة ويرغب بإبرام اتفاق، لكنه يطلب موافقة إيران على وقف إطلاق النار، وإن استمرت هجمات إيران سيكون هناك ثمن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترمب إن الصراع مع إيران "يسير بشكل جيد"، مؤكداً أن القوات الأميركية "تواصل توجيه ضربات قوية" إلى إيران.

وأضاف أن "مواصلة تحقيق الانتصار ضد إيران سيحدث شيئاً ما في نهاية المطاف، ولن يكون أمام طهران في النهاية أي خيار سوى التراجع".