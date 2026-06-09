مسؤولون أميركيون: ضربات إيران استهدفت الرادارات والدفاع الجوي ولا تعطل المفاوضات

شفق نيوز- واشنطن/ طهران

قال مسؤولون أميركيون إن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد إيران استهدفت أنظمة دفاع جوي ورادارات في جنوب البلاد، في رد عسكري محدود على سقوط مروحية أباتشي أميركية قرب مضيق هرمز، بينما أفاد الإعلام الإيراني بتراجع موجة الهجمات.

ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول أميركي قوله إن الغارات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي والرادارات الإيرانية، فيما أفاد موقع أكسيوس بأن الضربات شملت مواقع قرب مضيق هرمز، بعد أن خلص تحقيق أميركي أولي، وفق مسؤول، إلى أن طائرة مسيرة إيرانية أصابت المروحية وتسببت بسقوطها، من دون حسم ما إذا كان الاستهداف متعمداً.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها بدأت عند الخامسة مساء بالتوقيت الشرقي تنفيذ ضربات وصفتها بأنها "دفاعية" و"متناسبة"، بتوجيه من الرئيس دونالد ترمب، رداً على ما وصفته بأنه عدوان إيراني غير مبرر.

وفي المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن سماع انفجارات في قشم وسيريك وميناب وبندر عباس، قبل أن يفيد التلفزيون الإيراني لاحقاً بتراجع موجة الهجمات الأميركية في قشم وسيريك وجاسك جنوبي البلاد، مشيراً إلى أن الأوضاع باتت "شبه هادئة".

وعلى المسار السياسي، نقلت بوليتيكو عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرد العسكري على إيران والمفاوضات معها مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد، فيما نقلت عن مسؤول أميركي أن ترمب يعتقد أن الاتفاق مع طهران قريب رغم الضربات.

وبالتزامن مع إنطلاق الضربات، قال ترمب في مقابلة مع ABC News إن الرد يجب أن يكون "قوياً جداً"، لكنه أبقى في الوقت نفسه على نبرة تفاؤل بشأن إمكان التوصل إلى اتفاق مع إيران.