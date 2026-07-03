مسيّرة إسرائيلية تقتل طفلاً وتصيب آخر في غزة

شفق نيوز- غزة

أفادت مصادر طبية بمستشفى المعمداني في فلسطين، يوم الجمعة، بمقتل طفل وإصابة آخر جراء قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن الهجوم استهدف منطقة تقع خارج مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية شرق المدينة، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة طفل آخر.

هذا وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قبل أيام، أن قواته ستبقى في "المناطق الأمنية" في لبنان وسوريا وغزة دون تحديد جدول زمني للانسحاب.