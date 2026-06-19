محرّم يؤجل مفاوضات إيران وأميركا في سويسرا

شفق نيوز- إسلام آباد

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، يوم الجمعة، أن انشغال مسؤولين إيرانيين بطقوس شهر محرم، السبب وراء عدم بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار: "لا توجد عقبات أمام بدء مفاوضات سويسرا ويتعين استكمال المحادثات خلال فترة 60 يوماً".

وكان من المقرر أن تعقد مفاوضات بين إيران وأميركا، اليوم الجمعة، في سويسرا، بعد توقيع الاتفاق ألكترونياً بين الرئيس الأميركي والإيراني.

وأعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة تنهي أشهراً من المفاوضات المكثفة والوساطات الإقليمية التي قادتها باكستان وقطر بدعم من عدد من الدول.

بدوره، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسمياً على صفحته بموقع "تروث سوشيال"، التوصل إلى اتفاق مع إيران، مؤكداً أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيسي لإدارته والمتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحاً نووياً.