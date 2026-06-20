محادثات سويسرا.. ويتكوف يتوجه وعراقجي يعلق سفره لأجل لبنان

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤول أميركي، فجر السبت، بأن مسشار الرئيس الأميركي ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف توجه إلى سويسرا لإجراء جولة محادثات جديدة مع إيران.

وذكر مسؤول في البيت الأبيض لموقع أكسيوس، أن مستشار ترمب الآخر جاريد كوشنر موجود بالفعل حالياً في سويسرا، حيث من المتوقع أن تُعقد الجولة الأولى من المحادثات مع إيران بشأن اتفاق نووي محتمل.

وكان من المقرر أن تبدأ المحادثات، يوم الجمعة، لكن تم تأجيلها بسبب القتال الدائر بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان. ولم يتضح بعد ما إذا كان قد تم تحديد موعد جديد للمحادثات.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يخطط كذلك للسفر إلى سويسرا، لكن الخطوة لا تزال قابلة للتغيير.

وكشف مصدر من إحدى الدول الوسيطة أن عراقجي أبلغ عدداً من نظرائه، الجمعة، بأن وقف إطلاق النار في لبنان يمثل قضية حاسمة بالنسبة لإيران، وهو "مصيري" بالنسبة للمفاوضات الأميركية الإيرانية.

وأفاد مصدر آخر من إحدى الدول الوسيطة بأن الإيرانيين أكدوا رغبتهم في ضمان رسوخ وقف إطلاق النار قبل التوجه إلى سويسرا.

وكان متوقعاً ترؤس جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي وفد بلاده، لكنه أجّل زيارته في اللحظات الأخيرة من مساء الخميس. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيقوم بالزيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.