مجتبى خامنئي: المفاوضات المباشرة لا تعني القبول بـ"وجهة نظر العدو"

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء اليوم الخميس، أن المفاوضات المباشرة مع واشنطن، لا تعني القبول بـ"وجهة نظر العدو"، حسب تعبيره، رغم إعلانه موافقته على الاتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال خامنئي، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم توقيع مذكرة تفاهم بين رئيسي إيران والولايات المتحدة. وفي مسار الوصول إلى هذه المرحلة، بذل المسؤولون المعنيون جهوداً حثيثة من منطلق حرصهم وحسن نيتهم، وبطبيعة الحال، كان الرئيس الأميركي هو من استخدم شتى أنواع الضغوط وأدوات التأثير من موقع العجز والاستياء لتحقيق هذا الأمر".

وتابع خامنئي: "لقد كان لي مبدئياً رأي آخر، ولكن نظراً للالتزام الذي قدمه لي رئيس الجمهورية بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي - نيابة عن نفسه وعن سائر الأعضاء - في صون حقوق الشعب الإيراني وجبهة المقاومة، وإعلانه الصريح عن تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ذلك، فقد أصدرتُ الإذن بالمضي قدماً. كما أكد الرئيس أنه إذا حاول الجانب الأميركي فرض مطالب توسعية وزائدة عن الحد، فلن يخضعوا لها".

ولفت إلى أنه "سنكون في انتظار تحقق الشروط المذكورة. ولكن، من البديهي أن المفاوضات المباشرة (وجهاً لوجه) التي ستُعقد في المستقبل، لا تعني أبداً القبول برأي العدو".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان قد وقعا، أمس الأربعاء، عن بعد مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، في خطوة سبقت مراسم كانت مقررة في سويسرا، وفتحت الباب أمام مفاوضات أوسع بشأن الملف النووي والعقوبات خلال مهلة تمتد 60 يوماً.