لمهمة في هرمز.. "دراغون" تتحرك نحو الشرق الأوسط

شفق نيوز- لندن

أعلنت المملكة المتحدة، يوم السبت، أنها ستنشر المدمرة "إتش إم إس دراغون" في الشرق الأوسط، وذلك استعداداً لمهمة في مضيق هرمز.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله إنّ "هذا التمركز المسبق لـ(إتش إم إس دراغون) هو جزء من تخطيط دقيق يهدف لضمان أن تكون المملكة المتحدة مستعدة، ضمن تحالف متعدد الجنسية بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين المضيق عندما تسمح الظروف بذلك".

وكانت الحكومة البريطانية قد قالت في آذار/ مارس الماضي، إنها تدرس خططاً لإرسال طائرات بدون طيار لإزالة الألغام إلى مضيق هرمز، وسط مخاوف في لندن من أن الامتثال لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإرسال سفن قد يؤدي إلى تصعيد الأزمة.

وبحسب صحيفة "تليغراف"، تدرس الحكومة إرسال كاسحات ألغام جوية للمساعدة في تطهير الممر المائي الحيوي من الألغام، في محاولة لاستئناف تدفق صادرات النفط.